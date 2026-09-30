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«Он врёт». Бубнов отреагировал на резонансное высказывание Глушенкова

«Он врёт». Бубнов отреагировал на резонансное высказывание Глушенкова
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на высказывание нападающего «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он не смотрит матчи Лиги чемпионов УЕФА.

— Давайте я процитирую Глушенкова. «Что там смотреть? Я включил «Будё-Глимт» и «Баварию», посмотрел пять минут — и что толку? Глядеть, как «Бавария» просто контролирует мяч? Я лучше сериал посмотрю. То же самое было и на чемпионате мира: команды перекатывают мяч, а другие стоят в штрафной. Ну и какой смысл за этим наблюдать?» Ну, он не смотрит Лигу чемпионов. Хотя посмотрел пять минут!
— Смотри… Он врёт, блин. Он смотрит. Если не смотришь, что ты будешь рассказывать… Пять минут, но всё равно. Чемпионат мира он весь смотрел, иначе бы так не говорил. И что там, катают мяч? А Испания не катает? А я Глушенкову могу сказать: я включил «Зенит» с «Родиной», минуту посмотрел и выключил. После игры увидел счёт и целую неделю смеялся. Вот и всё. Ответ Глушенкову, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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