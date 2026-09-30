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Константин Генич назвал лучшего игрока РПЛ по итогам сентября

Константин Генич назвал лучшего игрока РПЛ по итогам сентября
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Спортивный комментатор Константин Генич назвал полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам сентября. Награду получил хавбек ЦСКА Иван Обляков.

«Амар Рахманович. Сыграл 100-й матч за «Крылья Советов». Выходя на замену, своими забитыми мячами приносил результат: отметился дублем в игре с «Краснодаром», ещё забил «Локомотиву», причём сыграл там породисто, замкнув на дальней штанге прострел Салтыкова. Хочется поддержать игрока, отметить его вклад в игру команды именно с точки зрения результата и выходов на замену», — приводит слова Генича официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

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