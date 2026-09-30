Орлов рассказал, кто придумал кричалку «Зенит» — позор российского футбола»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что кричалку «Зенит» – позор российского футбола» придумали болельщики московского «Спартака».

«Знаешь, что я выяснил? Не хочу ссылаться но источник, но, оказывается, фразу про «позор российского футбола» в Воронеже не воронежские болельщики придумали. Эту фразу придумали спартаковские болельщики, которые туда вот как-то [просочились]… Понимаете, какая история? Я, конечно, против того, чтобы болельщики разных клубов относились друг к другу с такой агрессией. В Советском Союзе такого не было», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».