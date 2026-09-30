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Гершкович: получил огромное удовольствие от игры сборной России в матче с Ираном!

Гершкович: получил огромное удовольствие от игры сборной России в матче с Ираном!
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Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался по итогам товарищеского матча сборных России и Ирана (2:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Я получил огромное удовольствие от игры сборной России! Но первый тайм был немного содержательнее. Порадовался, что команда наконец-то сыграла плюс-минус самым боевым составом. Целостная, хорошая игра, была парочка промахов в обороне, но не без этого. Сборная России сыграла убедительно и заслуженно победила. Иран — непростой соперник, играли на чемпионате мира совсем недавно. Надо поставить большой плюс сборной за этот матч», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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