Гершкович: получил огромное удовольствие от игры сборной России в матче с Ираном!

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался по итогам товарищеского матча сборных России и Ирана (2:0).

«Я получил огромное удовольствие от игры сборной России! Но первый тайм был немного содержательнее. Порадовался, что команда наконец-то сыграла плюс-минус самым боевым составом. Целостная, хорошая игра, была парочка промахов в обороне, но не без этого. Сборная России сыграла убедительно и заслуженно победила. Иран — непростой соперник, играли на чемпионате мира совсем недавно. Надо поставить большой плюс сборной за этот матч», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.