«Во многом благодаря нему ЦСКА набирает очки». Радимов — об Иване Облякове

Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов заявил, что считает Ивана Облякова лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам сентября. Хавбек в итоге и получил награду лучшему футболисту.

«Во-первых, ЦСКА во многом благодаря нему набирает очки, держится на плаву – он очень важный игрок для команды. Во-вторых, для меня главным критерием стал его победный гол в ворота «Зенита» на шестой добавленной минуте: надо было добежать, он забил и принёс важнейшие три очка – в целом это квинтэссенция всего месяца для Облякова», — приводит слова Радимова официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 21 очко после девяти сыгранных матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва. ЦСКА — четвёртый.