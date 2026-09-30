Гвардиола впервые высказался о скандале с «Манчестер Сити» и обратился к болельщикам клуба

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на обвинения в адрес бывшего клуба в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги. Независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 пунктов. Клуб продолжает отрицать все обвинения.

«Я хочу, чтобы каждый болельщик «Манчестер Сити» во всём мире знал, что я с вами — больше, чем когда-либо. Я всегда был и буду на стороне своего клуба, владельца, генерального директора Феррана [Сориано], игроков, персонала, Энцо [Марески] и вас, наших уникальных болельщиков.

Скажу прямо: мы пройдём через это вместе. Я люблю вас всех», — написал Гвардиола в соцсети.