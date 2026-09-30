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«У нас такая же ситуация — с «Зенитом». Елагин — об отношении фанатов к «Ман Сити»

«У нас такая же ситуация — с «Зенитом». Елагин — об отношении фанатов к «Ман Сити»
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Спортивный комментатор Александр Елагин сравнил недовольство болельщиков по отношению к «Манчестер Сити» с отношением к «Зениту» в России. Ранее независимая комиссия английской Премьер-лиги признала «Сити» виновным по 114 из 115 пунктов обвинений в нарушении финансовых правил.

«Болельщики хейтят «МС» не за финансовые прегрешения. Они осуждают клуб за завоёванные титулы благодаря финансовым прегрешениям. А я бы уточнил: болельщики недовольны неравенством! «МС» завоёвывал титулы ногами суперигроков и гением тренера, которые были не по карману другим клубам. И я их понимаю. В нашем футболе такая же ситуация — с «Зенитом». Речь идёт не о махинациях, а о несправедливом вливании денег. Это прежде всего бесит болельщиков. Одни могут покупать суперзвёзд, другие — нет! Ну где тут справедливость? Конечно, что и звёзды — не гарантия 100-процентного успеха, но кто будет спорить, что с классными футболистами и тренером успеха достичь проще. Вот где «иголка Кащеева», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

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