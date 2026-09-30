Шаронов: Игдисамов продолжил использовать стиль Николича и Челестини в ЦСКА

Бывший защитник сборной России Роман Шаронов высказался о влиянии на главного тренера ЦСКА Дмитрия Игдисамова его предшественников Марко Николича и Фабио Челестини. Российский специалист возглавил армейцев весной текущего года.

«Знаком с Дмитрием Игдисамовым, вместе работали в академии «Рубина». Стиль, который использовал ЦСКА при Николиче и Челестини, был очень схож с тем, что мы делали в академии в Казани. Дима продолжил это делать. Ему в какой-то мере повезло. Хорошо, что так произошло. Он продолжает работу в том же направлении. Общие идеи у этих тренеров ЦСКА похожи, но есть много деталей. Отлично, что армейцы сейчас добиваются результата.

Однако есть много факторов: это не только футбол, а управление командой, коммуникация. Игдисамов знает много молодых игроков. Посмотрим, насколько это будет стабильно. Но когда Кисляка не было в матче с «Акроном», игра кардинально поменялась. Такое ощущение, что это ключевой игрок. Но, в моём понимании, игра команды не может зависеть от одного футболиста», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.