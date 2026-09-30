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Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил клуб второй лиги Швейцарии

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил клуб второй лиги Швейцарии
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавил «Ивердон Спорт». О назначении официально объявила пресс-служба швейцарского клуба. Команда занимает третье место во второй по силе лиге страны.

«Молодой, амбициозный и увлечённый, Гильермо полностью соответствует спортивному направлению, которое «Ивердон Спорт» хочет придать своему проекту. Его видение основано на современном, интенсивном и динамичном футболе с командой, способной проявлять инициативу, играть смело и демонстрировать сильную индивидуальность на поле.

Его международный опыт, знание Швейцарии и способность работать как с проверенными игроками, так и с молодыми талантами были важными факторами при выборе клуба. Гильермо присоединяется к «Ивердону» с чёткой миссией: продвигать команду вперёд, создавать настоящую игровую идентичность и реализовывать спортивные амбиции клуба», — говорится на официальном сайте «Ивердон Спорт».

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