Головин рассказал, как проводит свободное время

Полузащитник французского «Монако» и сборной России Александр Головин ответил на вопрос, как он проводит свободное время. Головин выступает за монегасков с 2018 года.

— Как ты сейчас проводишь свой досуг, свободное время?

— Да по-разному. Бывает, наверное, чаще всего хожу куда-то покушать вечером, потому что много, особенно летом, очень много ресторанов открывается. То есть наступает зима, они закрываются, только в сезон [открыты]. И летом как раз таки прикольно, очень много нового и интересного. И, наверное, куда-то хожу покушать. Когда были сборы, часто… Ну, не часто, я не знаю, для меня это часто. Просто я раз там в неделю мог сходить купаться куда-то. То есть позагорать во время сборов. Когда сезон начинается, уже не хожу. И в компьютер играю с друзьями, то есть я уже там очень много времени [провожу], компьютерные игры я вообще с детства люблю. Я много смотрю даже там стримеров разных, там какие-то нарезки. Мне очень нравится это, — сказал Головин в новом выпуске на YouTube-канале «Трибуна».