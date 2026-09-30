Парфёнов — о текущем сезоне Первой лиги: первый за долгое время турнир такого накала

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов высказался о текущем сезоне Лиги Pari (Первой лиги). Он считает, что нынешний чемпионат отличается от предыдущих по уровню накала и конкуренции между клубами.

«Первый за долгое время турнир такого накала. «Нижний» и «Сочи» спустились, другие подсобрались. Кострома сверкнула на старте, «Урал» — с безусловной задачей, «Торпедо» сейчас окрылено новым стадионом, мы [«Ротор»] тоже пытаемся «зацепиться». Ничего не будет ясно до последних туров. Но эта пауза для нашей лиги — ещё бо́льшая катастрофа, чем для «вышки», — приводит слова Дмитрия Парфёнова интернет-портал Rusfootball.