«Выглядит на данный момент лучшим игроком в РПЛ». Григорян — об Иване Облякове

Российский тренер Александр Григорян заявил, что считает Ивана Облякова лучшим игроком Альфа-Банк РПЛ по итогам сентября. Хавбек в итоге и получил награду лучшему футболисту.

«Блестяще проводит очередной сезон. На мой взгляд, выглядит на данный момент лучшим игроком в РПЛ, что в том числе и обеспечивает результат для ЦСКА. Без него игра ЦСКА просто немыслима», — приводит слова Григоряна официальный сайт Российской Премьер-Лиги.

Лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 21 очков после девяти сыгранных матчей. На второй строчке располагается московский «Спартак», тройку лидеров замыкает «Динамо» Москва. ЦСКА — четвёртый.