«Бавария» ожидает сложные переговоры о контракте с Олисе, «Реал» сохраняет интерес — Bild

Руководство «Баварии» готовится к сложным переговорам по новому контракту с вингером Майклом Олисе. Об этом сообщает издание Bild. Мюнхенцы готовы предложить футболисту самую высокую зарплату в клубе, € 25 млн в год. Столько же получают полузащитник Джамал Мусиала и нападающий Гарри Кейн, объявление о продлении контракта с которым ожидается сразу после международной паузы.

По данным источника, ни сам Олисе, ни его агент Глен Твенебоа не дали понять, готов ли француз связать своё будущее с клубом. По действующему контракту футболист получает € 14 млн за сезон. Из окружения Олисе же поступает информация, что игрок настаивает на включение в новую сделку пункта об отступных. Слухи, что отступные прописаны и в действующем контракте, в «Баварии» опровергают.

Сообщается, что чемпионы Германии могут согласиться на включение в новый контракт опции выкупа, если сумма будет превышать € 200 млн. По информации издания, «Реал» и «Ливерпуль» продолжают следить за Олисе.