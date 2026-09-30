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Гершкович: Головин в матче с Ираном подтвердил, что он лучший игрок сборной России

Гершкович: Головин в матче с Ираном подтвердил, что он лучший игрок сборной России
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Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался о полузащитнике сборной России Александре Головине по итогам товарищеского матча с командой Ирана (2:0). Головин оформил дубль.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

«Головин в матче с Ираном подтвердил, что он лучший игрок сборной России. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Он в значительной степени отличается в лучшую сторону, хотя остальные тоже неплохо выглядели. Мало того, что он в атаке хорошо играл, так ещё и в обороне помогал. Александр практически без брака провёл игру.

Он должен играть в Европе, пока конкурентоспособен, может приносить пользу команде. А значит, и приносить пользу российскому футболу, рекламировать нас. Он не только в сборной России на первых ролях, но и в «Монако». Дай бог ему здоровья», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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