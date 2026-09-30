Гершкович: Головин в матче с Ираном подтвердил, что он лучший игрок сборной России

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказался о полузащитнике сборной России Александре Головине по итогам товарищеского матча с командой Ирана (2:0). Головин оформил дубль.

«Головин в матче с Ираном подтвердил, что он лучший игрок сборной России. Думаю, ни у кого это не вызывает сомнений. Он в значительной степени отличается в лучшую сторону, хотя остальные тоже неплохо выглядели. Мало того, что он в атаке хорошо играл, так ещё и в обороне помогал. Александр практически без брака провёл игру.

Он должен играть в Европе, пока конкурентоспособен, может приносить пользу команде. А значит, и приносить пользу российскому футболу, рекламировать нас. Он не только в сборной России на первых ролях, но и в «Монако». Дай бог ему здоровья», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.