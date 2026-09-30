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Александр Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Александр Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал лучшего легионера в истории Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. По мнению Бубнова, лучшим был центральный защитник Неманья Видич, который выступал за московский «Спартак». С красно-белыми сербский футболист становился серебряным призёром чемпионата России.

— Ваше мнение, кто лучший легионер в истории РПЛ?
— Видич. Потому что он и «Спартаку» очень сильно помог, и ушёл в «Манчестер Юнайтед». И там [был хорош].

— Но Видич мало играл у нас.
— Ну и что? Мало играл, зато пошёл в «Манчестер Юнайтед», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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