Александр Бубнов назвал лучшего легионера в истории РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал лучшего легионера в истории Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. По мнению Бубнова, лучшим был центральный защитник Неманья Видич, который выступал за московский «Спартак». С красно-белыми сербский футболист становился серебряным призёром чемпионата России.

— Ваше мнение, кто лучший легионер в истории РПЛ?

— Видич. Потому что он и «Спартаку» очень сильно помог, и ушёл в «Манчестер Юнайтед». И там [был хорош].

— Но Видич мало играл у нас.

— Ну и что? Мало играл, зато пошёл в «Манчестер Юнайтед», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».