«Очень много думаю». Головин — о том, что будет после истечения его контракта с «Монако»

Полузащитник французского «Монако» Александр Головин ответил на вопрос, думал ли он о том, что будет делать, когда истечёт его контракт с монегасками. Соглашение между российским футболистом и клубом рассчитано до конца июня 2029 года.

— У тебя контракт до 2029 года. Тебе будет 33. Думал ли ты, что дальше?

— Дальше в плане футбольной карьеры? Да, очень много думаю. Наверное, вот этим летом даже пришлось много думать. Хочу ли я вернуться… И сам себе я говорю, что да, хочу. Но будет ли это правильным, не был уверен. То есть, естественно, я там уже, может быть, года три-четыре, да даже если быть честным, наверное, с первого своего года я всегда хотел вернуться, ну, хотел, в плане, что я скучаю по России. Не потому, что я хотел что-то там, но я понимал, что пока получается, я всё-таки буду там жертвовать, не знаю, там, своей жизнью, ну, что хотел бы я в любом случае в России жить. Понятно, я там не умираю, не страдаю, там со мной ничего такого не происходит, но это, наверное, не то место, где бы я хотел жить.

— Ну, понятно, чужбина всё-таки.

— Да-да. Но в любом случае это не может же вечно длиться. Там делать выбор уже больше в сторону жизни, то есть думать уже о жизни, не только о футболе. Мне уже не 20 лет, где я приезжал 20-летний и у меня задача была — только футбол, ничего другого. И, наверное, где-то уже больше думаю о возвращении на родину, скажем так. И, может быть, в ближайшем будущем что-то решится, но пока в «Монако», пока я думаю, что дальше будет видно. Сложно даже самому ответить, пока не могу, — сказал Головин в новом выпуске на YouTube-канале «Трибуна».