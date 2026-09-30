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Шаронов допустил, что может вернуться к работе с Гусевым после ухода из «Динамо»

Шаронов допустил, что может вернуться к работе с Гусевым после ухода из «Динамо»
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Роман Шаронов, бывший ассистент главного тренера Ролана Гусева в московском «Динамо», подвёл итоги их совместной работы в клубе, а также поделился планами по продолжению тренерской карьеры.

«Мы с Гусевым сделали очень хорошую работу в «Динамо» и добились хороших результатов. У нас с Роланом Александровичем есть определённые договорённости в плане сотрудничества. В то же время я открыт как к самостоятельной работе, так и к работе с Роланом Гусевым. Есть договорённости, время покажет. Я комфортно чувствовал себя в его штабе, знал свою роль и помогал Ролану Александровичу добиваться результатов в «Динамо». Посмотрим, что будет дальше», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Последним местом самостоятельной работы Шаронова в качестве главного тренера был «СКА-Хабаровск», который он возглавлял с июня 2022 года по май 2024 года. В штабе Гусева в «Динамо» специалист проработал с января по май текущего года.

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