Александр Соболев признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признан лучшим игроком сине-бело-голубых в сентябре, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

В четырёх матчах во всех турнирах Соболев забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Во встрече Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:0) 29‑летний форвард оформил дубль. Этим достижением он повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в Кубке России — 24 мяча в 46 матчах турнира.

По результатам голосования болельщиков Соболев набрал 47% голосов. На втором месте оказался Максим Глушенков с 34%, а третье место разделили полузащитники Амир Мусаев и Педро — каждый из них получил по 5% голосов.

После девяти туров в Альфа‑Банк РПЛ команда Сергея Семака набрала 18 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы. Ближайший матч запланирован на 10 октября — петербуржцы сыграют на выезде с лидером чемпионата, «Краснодаром».