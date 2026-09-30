«Способен создать команду мирового уровня». Тренер сборной Испании де ла Фуэнте — о Клоппе

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о Юргене Клоппе — тренере сборной Германии.

«Это тренер мирового уровня, с которым, к сожалению, у меня пока не было возможности встретиться лично. Конечно, нужно различать работу клубного тренера и тренера национальной команды. Есть немало различий, к которым ему придётся привыкнуть. Тем не менее я верю, что Юрген Клопп способен создать команду мирового уровня из лучших игроков. Но на это нужно время. В футболе все хотят быстрого успеха, однако постоянная смена тренера — не решение проблемы. Чтобы добиться успеха, нужна чёткая философия, и её нужно придерживаться, даже когда случаются неудачи», — приводит слова де ла Фуэнте Bild.

24 июля Немецкий футбольный союз объявил о назначении Юргена Клоппа главным тренером сборной Германии. Контракт с 59-летним специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года, официально Клопп вступил в должность 15 августа.

Специалист провёл два матча с национальной командой в рамках Лиги наций УЕФА: сыграл вничью с Нидерландами (1:1) и уступил сборной Греции (0:1).