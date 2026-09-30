15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Германии Шлоттербек получил травму и пропустит ближайшие игры Лиги наций

Защитник сборной Германии Шлоттербек получил травму и пропустит ближайшие игры Лиги наций
Комментарии

Защитник сборной Германии Нико Шлоттербек получил травму голеностопа на заключительной тренировке. Футболиста сразу направили на МРТ‑обследование. Из‑за повреждения Шлоттербек покинет расположение национальной команды и не сыграет в ближайших матчах Лиги наций УЕФА — с Сербией и Грецией. Об этом сообщает Bild.

По предварительной оценке, травма менее серьёзная, чем повреждение, полученное игроком на чемпионате мира, и не потребует хирургического вмешательства.

Напомним, во встрече с Кот-д′Ивуаром во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 Шлоттербек получил повреждение на 13‑й минуте, но доиграл до перерыва благодаря обезболивающим. Позже обследование выявило у игрока разрыв медиальной связки колена.

Материалы по теме
Юрген Клопп выдал худший старт среди всех тренеров в истории сборной Германии
Истории
Юрген Клопп выдал худший старт среди всех тренеров в истории сборной Германии