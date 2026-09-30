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Ямаль рассказал, есть ли у него обещание на случай получения «Золотого мяча»

Ямаль рассказал, есть ли у него обещание на случай получения «Золотого мяча»
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Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил, готов ли он дать какое-нибудь обещание на случай, если станет обладателем «Золотого мяча».

— Есть ли у тебя какое-то обещание на случай, если ты выиграешь «Золотой мяч»?
— Да ну, нет, обещания про бороду мне хватило, — сказал Ямаль в интервью в микст-зоне.

Напомним, 19-летний футболит пообещал отрастить бороду и усы на три недели, если сборная Испании выиграет чемпионат мира по футболу 2026 года. Испанская национальная команда одолела сборную Аргентины в финале ЧМ-2026 со счётом 1:0. Отметим, что Ямаль в итоге сдержал своё обещание и начал отращивать бороду.

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