«Перестаньте моделировать». Шнякин обратился к футболистам сборной России

Российский комментатор Дмитрий Шнякин обратился к футболистам сборной России с просьбой перестать высказывать предположения о результатах национальной команды, если бы она участвовала в официальных матчах.

«Надо закончить уже с этим. Пожалуйста, можно обращение к футболистам сборной. Ладно, мы в медиа и наши коллеги разгоняют эти истории, болельщики этого требуют. Пожалуйста, перестаньте моделировать, как бы эта сборная выступила на чемпионате мира. Это бессмысленно. Это только предположить, поржать и так далее. Но когда сами игроки говорят: «Да мы бы в плей-офф вышли чемпионата мира»… Хватит! Ты ещё не играл в официальном матче», — сказал Шнякин в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».