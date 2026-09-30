Снейдер раскритиковал назначение Хави в сборную Нидерландов

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер раскритиковал назначение Хави на пост главного тренера национальной команды.

«Мне кажется несколько странным, что на пост тренера выбрали специалиста, чьи темпы получения лицензий не соответствуют стандартам Королевского футбольного союза Нидерландов. Хави оформил лицензии А, В и Pro всего за четыре недели, тогда как по регламенту союза курс должен длиться четыре с половиной года. Желаю Хави успехов, но нельзя не отметить, что его тренерский опыт пока невелик», — приводит слова Снейдера The Touchline в социальной сети.

Хави официально стал главным тренером сборной Нидерландов 12 августа. Под руководством специалиста национальная команда провела два матча Лиги наций УЕФА: сыграла вничью с Германией (1:1) и одержала победу над Сербией (2:1).