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Скалони — о дисквалифицированном Паредесе: двери сборной Аргентины для него открыты

Скалони — о дисквалифицированном Паредесе: двери сборной Аргентины для него открыты
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что полузащитник Леандро Паредес, который был дисквалифицирован на 10 матчей, остаётся частью национальной команды.

«Как Паредес может не быть частью сборной? Я с ним не разговаривал, но он настоящий ветеран сборной. Мы ценим его и хотим видеть его в команде. Двери сборной для него открыты, потому что он отличный футболист», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Напомним, в августе ФИФА дисквалифицировала 32‑летнего футболиста за потасовку после финального матча чемпионата мира 2026 года со сборной Испании (0:1). Также Паредес был оштрафован на $ 90 тыс.

Паредес — чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе национальной команды. Всего на его счету 84 встречи за сборную Аргентины и пять голов.

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