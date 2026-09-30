Скалони — о дисквалифицированном Паредесе: двери сборной Аргентины для него открыты

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что полузащитник Леандро Паредес, который был дисквалифицирован на 10 матчей, остаётся частью национальной команды.

«Как Паредес может не быть частью сборной? Я с ним не разговаривал, но он настоящий ветеран сборной. Мы ценим его и хотим видеть его в команде. Двери сборной для него открыты, потому что он отличный футболист», — приводит слова Скалони TyC Sports.

Напомним, в августе ФИФА дисквалифицировала 32‑летнего футболиста за потасовку после финального матча чемпионата мира 2026 года со сборной Испании (0:1). Также Паредес был оштрафован на $ 90 тыс.

Паредес — чемпион мира и двукратный победитель Кубка Америки в составе национальной команды. Всего на его счету 84 встречи за сборную Аргентины и пять голов.