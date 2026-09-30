Клубы АПЛ требуют решить дело «Манчестер Сити» до конца сезона — The Times

Клубы английской Премьер-лиги требуют, чтобы дело о финансовых нарушениях «Манчестер Сити» было разрешено до конца текущего сезона, а санкции вступили в силу со следующего. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, соперники «горожан» настаивают на скорейшем вынесении окончательного решения. Один из руководителей клубов лиги назвал неприемлемым затягивание процесса вплоть до сезона-2027/2028.

На прошлой неделе стало известно, что «Манчестер Сити» признан виновным по почти всем пунктам обвинения в нарушении финансовых правил АПЛ — за исключением одного.

У «Сити» есть время до пятницы, 2 октября, чтобы официально подать апелляцию. По новым правилам Премьер-лиги, введённым в этом сезоне, рассмотрение апелляции должно завершиться в течение 12 недель, а итоги – опубликованы не позднее 30 дней после последнего слушания. Однако юристы клуба могут оспорить применение этих сроков, поскольку дело началось до введения нового регламента.