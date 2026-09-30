Ямаль объяснил своё празднование гола в стиле Анри

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал о своём праздновании после гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A) с командой Хорватии (4:1). Футболист оформил в этой игре дубль, а второй гол отпраздновал с угловым флажком, как в своё время делал Тьерри Анри.

— Ты отпраздновал у флажка, как Анри. Что это значит для тебя?

— Мне нравится, мне это очень нравится. В конце концов, Анри — это пример для меня, у него есть это легендарное празднование, и, ну, мне просто хотелось сделать так же, — сказал Ямаль в интервью в микст-зоне.

В следующем туре группового этапа Испания встретится с Чехией 3 октября, а Хорватия в этот же день проведёт матч с Англией.