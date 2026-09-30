Министр спорта Великобритании назвала максимальное наказание для «Ман Сити» за нарушения
Министр спорта Великобритании Лиза Нэнди назвала максимально возможно наказание для «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил английской Премьер‑лиги.
«Не хочу предвосхищать апелляционный процесс, и они имеют право на справедливое слушание. Но то, что я хочу сказать: высшая санкция действительно очень серьёзна. Клуб может быть исключён из Премьер-лиги, если такие обвинения будут подтверждены, с очевидными огромными последствиями для всех. Это очень серьёзное дело», — приводит слова Нэнди ESPN.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.
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