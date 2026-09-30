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Министр спорта Великобритании назвала максимальное наказание для «Ман Сити» за нарушения

Министр спорта Великобритании назвала максимальное наказание для «Ман Сити» за нарушения
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Министр спорта Великобритании Лиза Нэнди назвала максимально возможно наказание для «Манчестер Сити» за нарушение финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Не хочу предвосхищать апелляционный процесс, и они имеют право на справедливое слушание. Но то, что я хочу сказать: высшая санкция действительно очень серьёзна. Клуб может быть исключён из Премьер-лиги, если такие обвинения будут подтверждены, с очевидными огромными последствиями для всех. Это очень серьёзное дело», — приводит слова Нэнди ESPN.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.

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