Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матчей сборной России с Нигерией и Намибией

Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказал ожидания от предстоящих товарищеских матчей сборной России с командами Нигерии и Намибии. Игра с Намибией состоится 3 октября, а встреча с Нигерий запланирована на 6 октября.

«У сборной России ещё две игры. С Намибией, как любит Карпин, можно просмотреть игроков. А от матча с Нигерией жду, что выйдет опять основной состав. Хотелось бы, чтобы сборная закрепила эту игру, чтобы мы снова порадовались. Нигерия — соперник не из лёгких, хоть там и не будет несколько основных игроков, но запас прочности там очень большой. Кто выйдет у них на поле, будет представлять собой серьёзную силу», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

29 сентября сборная России обыграла команду Ирана со счётом 2:0.