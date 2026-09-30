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Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матчей сборной России с Нигерией и Намибией

Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матчей сборной России с Нигерией и Намибией
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Бывший нападающий сборной СССР Михаил Гершкович высказал ожидания от предстоящих товарищеских матчей сборной России с командами Нигерии и Намибии. Игра с Намибией состоится 3 октября, а встреча с Нигерий запланирована на 6 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 октября 2026, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Намибия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У сборной России ещё две игры. С Намибией, как любит Карпин, можно просмотреть игроков. А от матча с Нигерией жду, что выйдет опять основной состав. Хотелось бы, чтобы сборная закрепила эту игру, чтобы мы снова порадовались. Нигерия — соперник не из лёгких, хоть там и не будет несколько основных игроков, но запас прочности там очень большой. Кто выйдет у них на поле, будет представлять собой серьёзную силу», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

29 сентября сборная России обыграла команду Ирана со счётом 2:0.

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