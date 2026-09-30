Доннарумма может покинуть «Манчестер Сити» и перейти в один из топ‑клубов Италии — Конур

Голкипер «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма может покинуть клуб в случае наложения на «горожан» серьёзных финансовых и дисциплинарных санкций. За ситуацией с вратарём следят «Бавария», «Милан» и «Интер». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в социальной сети.

По информации источника, при усилении юридического и спортивного давления на английский клуб трансфер Доннаруммы может стать приоритетным следующим летом; наиболее вероятен его переход в один из итальянских клубов.

В частности, «Милан» рассматривает возможность возвращения вратаря на фоне неопределённости относительно будущего Мика Меньяна в команде. Ранее Доннарумма выступал за «Милан» (2015-2021, 251 матч), затем — за «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Нарушения связаны с предоставлением недостоверных финансовых данных, выплатами игрокам и тренерам, а также с несоблюдением правил финансового контроля.