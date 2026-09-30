Английская компания купила французский «Бордо» за € 1

Английская инвестиционная компания Park Bench приобрела французский «Бордо» за € 1. Об этом сообщается в аккаунте футбольного клуба в социальной сети X.

«Сделка заключена за символическую сумму в € 1 с условием принятия на себя долговых обязательств клуба. Подписание этого соглашения стало важным этапом для будущего», — говорится в заявлении команды.

«Бордо» является шестикратным чемпионом Франции. В июле клуб понизили в шестой дивизион страны из-за финансовых проблем. Ранее команда принадлежала компании Жерара Лопеса. По данным СМИ, продажа будет сопровождаться пересмотром долгов клуба с планом погашения, рассчитанным на 12 лет вместо 10. Сумма долга «Бордо» уменьшится с € 26 млн примерно до € 13 млн.