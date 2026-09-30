Шаронов: Шварц не паниковал и продолжил гнуть свою линию в «Динамо»

Роман Шаронов, бывший ассистент главного тренера Ролана Гусева в московском «Динамо», высказался о нынешнем наставнике бело-голубых Сандро Шварце.

«Напрашивается вопрос, почему многие всегда сравнивают Шварца с Валерием Георгиевичем Карпиным. Не до конца понимаю это. Потому что Карпин тренировал команду до нас. Логичнее сравнивать «Динамо» Шварца с командой Гусева. Много вещей, которые мы делали в клубе, похожи — те принципы, которые Сандро Шварц использует в игре. В этом плане были моменты, которые он просто продолжил делать: тот же контрпрессинг, который любят немцы.

Есть много похожих вещей. Один из ключевых моментов — Сандро объединил игроков вокруг себя. Здесь тоже можно сравнить с Роланом Гусевым, потому что было проделано очень много работы в этом плане. Что выделяется? Несмотря на отрицательные результаты в начале, Шварц не паниковал и продолжал гнуть свою линию. И сейчас «Динамо» добивается результата, но это ни о чём не говорит. Наш чемпионат раздроблен на несколько частей. Посмотрим, что будет до зимы и после», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.