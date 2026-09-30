«Разрешу задать только два вопроса о Роналду». Жезуш — о футболисте перед матчем с Данией

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о форварде национальной команды Криштиану Роналду перед матчем 3-го тура Лиги наций (Лига А) с Данией. Игра пройдёт в четверг, 1 октября, на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

«Хочу начать с представления. Самое важное — это цель, которую мы преследуем в Копенгагене. Речь идёт об уважении к сопернику; мы играем против очень сильного соперника. Наша миссия — выиграть Лигу наций. У меня не один игрок, а 23. Вы можете задавать любые вопросы о любом игроке. Что касается Роналду, одного вопроса недостаточно. Трёх — слишком много. Я разрешу задать только два вопроса о Роналду. Роналду — не главная причина моего присутствия здесь. Главная причина — Дания.

Я сказал Кришу, что он не будет играть ни в Норвегии, ни в Дании. Потому что я работал с Кришем целый год. Я не просто приехал в сборную три месяца назад и познакомился с ним. Я прекрасно знаю физическое состояние Криша, и знал это в Саудовской Аравии, где игры проходили каждые три дня. Более того, Криштиану никогда не тренируется в первый или второй день после игры. Никогда. Я обсуждал это с ним. Во время игры, когда у нас была первая пресс-конференция в Португалии, он говорил об этом: «Если это игра, если это значит сидеть на скамейке запасных, я останусь, что бы ни захотел тренер». Он никогда ни от чего не отказывался. Так и случилось. Но я тренер. Игра сама покажет, что я буду делать. Я договорился с ним, что он не будет играть в двух встречах, но если бы… Возможно, он понадобился бы мне даже в последние минуты. Однако игра показала обратное, и я не выпустил его на поле. В этом-то и суть.

Теперь позвольте мне рассказать. Я год работал с Криштиану. Правила одинаковы для всех. Тренер должен принять решение и всегда принимает его, исходя из цели, которая лучше для команды, и я всегда уважаю игроков. Статус игрока не даёт особых прав. Статус — это уважение к их карьере, как и ко всем остальным», — приводит слова Жезуша Record.