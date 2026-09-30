«Кое-что произошло». Полузащитник «Ромы» Коне — о переговорах с другими клубами

Полузащитник «Ромы» Ману Коне выразил благодарность итальянскому клубу и высказался о переговорах с другими командами. Ранее сообщалось, что к игроку проявляли интерес сразу несколько европейских грандов, среди которых «Челси», мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

«Когда я приехал в Италию, то был моложе. Сейчас я стал более сосредоточенным. Тактически у меня не было тех навыков, которыми обладаю сейчас. Я многое улучшил, что и сделало меня тем игроком, которым являюсь сегодня. Переживал сложный период в «Боруссии» Мёнхенгладбах, и тогда ко мне обратилась «Рома». Очень благодарен им.

Что касается трансферного рынка и переговоров. У меня кое-что произошло, но я в «Роме», я сосредоточен. Что случилось, то случилось. Я отдаю 100% своих сил этому клубу и сделаю всё, чтобы оправдать ожидания», — приводит слова Коне Corriere dello Sport.