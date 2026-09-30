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«Не пытайтесь раздувать». Жезуш — о конфликте с Роналду и прибытии главы федерации в Данию

«Не пытайтесь раздувать». Жезуш — о конфликте с Роналду и прибытии главы федерации в Данию
Комментарии

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о ситуации с форвардом национальной команды Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что футболист выразил недовольство своим неучастием в матче с Норвегией, а глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса прибыл в Данию для решения конфликта. В четверг 1 октября Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Почему Криштиану Роналду недоволен? Если проблем нет, зачем тогда проводились встречи с Криштиану Роналду и президентом Проэнсой?
— Дело не в том, что у меня есть проблемы с ответом, но сейчас всё внимание сосредоточено на Дании. Кажется, мы приехали сюда играть матч. Это важнее того, что вы говорите. Никакого инцидента не было. Я уже объяснил, почему это произошло. Объясню ещё раз. У меня нет проблем. Не пытайтесь раздувать из этого проблему. Во время игры [с Норвегией] я подумал, может быть, он