«Не пытайтесь раздувать». Жезуш — о конфликте с Роналду и прибытии главы федерации в Данию

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о ситуации с форвардом национальной команды Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что футболист выразил недовольство своим неучастием в матче с Норвегией, а глава Португальской футбольной федерации Педру Проэнса прибыл в Данию для решения конфликта. В четверг 1 октября Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией.

— Почему Криштиану Роналду недоволен? Если проблем нет, зачем тогда проводились встречи с Криштиану Роналду и президентом Проэнсой?

— Дело не в том, что у меня есть проблемы с ответом, но сейчас всё внимание сосредоточено на Дании. Кажется, мы приехали сюда играть матч. Это важнее того, что вы говорите. Никакого инцидента не было. Я уже объяснил, почему это произошло. Объясню ещё раз. У меня нет проблем. Не пытайтесь раздувать из этого проблему. Во время игры [с Норвегией] я подумал, может быть, он