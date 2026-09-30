Часть спонсоров «Ман Сити» поддерживает клуб в связи с обвинительным приговором — источник

Несколько спонсоров «Манчестер Сити» выразили поддержку клубу в связи с обвинительным приговором английской Премьер-лиги по делу о финансовых нарушениях «горожан». Об этом сообщает City Xtra в социальной сети Х.

По информации источника, ещё три компании – Lucozade, Kellogg и Revolut – сообщили, что не будут комментировать выводы независимой комиссии, пока процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Нарушения связаны с предоставлением недостоверных финансовых данных, выплатами игрокам и тренерам, а также с несоблюдением правил финансового контроля.