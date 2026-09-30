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Глава ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что VAR в Первой лиге внедрят к сезону‑2029/2030

Глава ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что VAR в Первой лиге внедрят к сезону‑2029/2030
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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов сообщил, что систему видеоассистента рефери (VAR) планируют внедрить в Лиге Pari (Первой лиге) к сезону-2029/2030.

«В соответствии со стратегией развития ФНЛ система VAR должна быть внедрена в Первой лиге к сезону-2029/2030. При этом не исключено, что отдельные этапы интеграции начнутся раньше. На сезон-2028/2029 запланирован тестовый период, в рамках которого предполагается отрабатывать технологию на разных стадионах и матчах.

Мы рассчитываем, что за это время технология VAR продолжит развиваться, а стоимость её использования будет снижаться. Надеемся, что к моменту внедрения в Первой лиге система не потребует таких затрат, как сегодня в РПЛ», — приводит слова Измайлова «РИА Новости».

Летом 2024 года РФС и Первая лига объявили о начале внедрения VAR на матчах турнира. Через год от использования системы отказались, поскольку не удалось обеспечить работу технологии на всех встречах каждого тура.

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