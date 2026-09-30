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Матвей Сафонов назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде

Матвей Сафонов назвал лучшего футболиста, с которым играл в одной команде
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Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов назвал форварда парижан Усмана Дембеле лучшим футболистом, с которым играл в одной команде.

– Можно ли сказать, что Усман Дембеле, который получил «Золотой мяч», лучший игрок, с которым ты когда-либо пересекался в одной команде?
– Да. Были моменты, которые мне открывали глаза на футбол. Он принимает те решения, которые я вообще никак не ожидаю, даже не думаю о том, что они возможны.

При завершении ему необязательно было смотреть на меня, чтобы знать, где я нахожусь.

– То есть он периферийным каким-то зрением...
– Он спиной был. [Есть] какое-то понимание, плюс его техника позволяет ему совершать какие-то вещи, о которых другие даже не думают, – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Вписка».

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