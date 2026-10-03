«Чемпионат» и Okko покажут матч Лиги наций Беларусь — Сан-Марино

Сегодня, 3 октября, в 19:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа Лиги наций (Лига C) между сборными Беларуси и Сан-Марино. Игра пройдёт на стадионе «Рудольф Илловски» в Будапеште.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

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