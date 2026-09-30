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Экс-защитник «Ман Юнайтед» Крис Смоллинг переходит в «Порту» как свободный агент — Романо

Экс-защитник «Ман Юнайтед» Крис Смоллинг переходит в «Порту» как свободный агент — Романо
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Клуб «Порту» достиг соглашения о переходе 36-летнего английского защитника Криса Смоллинга на правах свободного агента. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По информации источника, футболист уже прошёл медицинское обследование. Также сообщалось, что бывший игрок «Манчестер Юнайтед» уже прибыл в Португалию для подписания контракта с клубом.

Смоллинг остаётся без клуба с 1 июля 2026 года, когда истёк его контракт с саудовской «Аль-Фейхой». Поскольку защитник является свободным агентом, «Порту» может оформить переход вне обычного трансферного окна.

С 2010 по 2020 год Смоллинг выступал за «Манчестер Юнайтед», сыграл 323 матча и забил 18 голов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 1 млн.

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