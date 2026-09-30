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Ван дер Варт посоветовал «Баварии» подписать де Йонга

Ван дер Варт посоветовал «Баварии» подписать де Йонга
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Бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт посоветовал «Баварии» подписать нидерландского полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга.

«Если «Баварии» и нужно подписать одного нидерландского игрока, то это Френки де Йонг. При всём уважении настанет время, когда Джошуа Киммих будет не в лучшей форме. Френки де Йонг сделал бы «Баварию» ещё лучше», — приводит слова ван дер Варта The Touchline в социальной сети Х.

Де Йонг играет за «Барселону» с лета 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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