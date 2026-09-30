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Жезуш — о комплектовании состава: ни один игрок никогда не сможет изменить моё мнение

Жезуш — о комплектовании состава: ни один игрок никогда не сможет изменить моё мнение
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Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш высказался о принципах комплектования состава команды. В четверг, 1 октября, Португалия в матче 3-го тура Лиги наций (Лига А) встретится с Данией. Матч пройдёт на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания).

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Дания
Не начался
Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я могу обещать всё, что захочу. Я тренер. Это очень сбивает вас [журналистов] с толку. Я тренер, я сказал игроку, что он не будет играть. Я посажу его на скамейку запасных. Если он мне понадобится на 30 минут, он сыграет, если нет — не сыграет. Ни один игрок никогда не сможет изменить моё мнение. Ни он, ни кто-либо в футболе. Ни один президент. Никогда, ни один!» — приводит слова Жезуша Record.

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