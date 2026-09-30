Футболист «Атлетико Минейро» сделал повесть Толстого бестселлером в Бразилии

Полузащитник «Атлетико Минейро» Густаво Скарпа опубликовал на своём YouTube-канале рецензию на повесть Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», благодаря чему она набрала популярность в Бразилии.

Футболист записал 10-минутный ролик с разбором произведения. Видео за несколько недель набрало 700 тыс. просмотров. При этом на канал Скарпы подписано 278 тыс. пользователей. После публикации видеоролика с рецензией «Смерть Ивана Ильича» возглавила рейтинг продаж в бразильском Amazon, а поисковые запросы о книге в Google выросли в несколько раз.

Густаво 32 года, он выступает за «Атлетико Минейро» с 2024-го. Ранее он играл за «Ноттингем Форест», «Олимпиакос» и ряд бразильских клубов. Скарпа начал выкладывать свои рецензии на литературные произведения около месяца назад. Футболист также опубликовал видео о рассказе Дэниела Киза «Цветы для Элджернона», романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух» и других книгах.