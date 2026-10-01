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Германия — Сербия: во сколько начало матча 3-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

Германия — Сербия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 1 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Германии и Сербии. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра выступит Эспен Эскос из Норвегии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Права на трансляцию матча Лиги наций Германия — Сербия в России принадлежат Okko.
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 3-й тур
01 октября 2026, четверг. 21:45 МСК
Германия
Окончен
2 : 0
Сербия
1:0 Бишоф – 39'     2:0 Вирц – 61'    

В следующем туре группового этапа Германия встретится с Грецией 4 октября, а Сербия в этот же день проведёт матч с Нидерландами.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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