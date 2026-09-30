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«Я от них не отвернусь никогда». Карпукас — о болельщиках и ситуации в «Локомотиве»

«Я от них не отвернусь никогда». Карпукас — о болельщиках и ситуации в «Локомотиве»
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Бывший полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о положении московской команды и пожелал ей успехов. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ железнодорожники набрали семь очков и занимают 14-е место в таблице. В августе 24-летний футболист перешёл из «Локомотива» в «Зенит». Карпукас — воспитанник академии московского клуба. За основную команду он выступал с 2021 по 2026 год.

— С какими чувствами вы смотрите на нынешнее состояние «Локомотива»?
— Я понимаю, что той команде, которая была в прошлом сезоне, необходимо было небольшое усиление на какие‑то позиции, и ещё пару лет «Локомотив» мог бы бороться за самые высокие места. Но сослагательного наклонения в футболе нет. Всё получилось так, как получилось. И я желаю «Локомотиву» всего самого лучшего. Если от меня какая‑то часть болельщиков отвернётся, то я от них не отвернусь никогда, — сказал Карпукас в эфире «Матч Премьер».

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