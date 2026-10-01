Уэльс — Норвегия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 1 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Уэльса и Норвегии. Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити». В качестве главного арбитра выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В следующем туре группового этапа Уэльс встретится с Данией 4 октября, а Норвегия в этот же день проведёт матч с Португалией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

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