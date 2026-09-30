FA предъявила обвинение тренеру «Фулхэма» Арбелоа после матча с «Ман Юнайтед» — TT

Главный тренер английского «Фулхэма» Альваро Арбелоа обвинён Футбольной ассоциацией Англии (FA) в ненадлежащем поведении из‑за высказываний о судействе. Об этом сообщает The Touchline в социальной сети.

После встречи 5‑го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед», завершившейся со счётом 1:1 (на 89‑й минуте счёт сравнял полузащитник манкунианцев Матеус Кунья), Арбелоа в послематчевом интервью заявил, что решения арбитров были в пользу «МЮ» и не позволили команде проиграть.

FA считает, что слова тренера подразумевают предвзятость и ставят под сомнение честность судьи. У Альваро Арбелоа есть время до 1 октября, чтобы предоставить ответ на предъявленное обвинение.

После пяти туров АПЛ «Фулхэм