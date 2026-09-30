«Подожду и посмотрю». Экс-тренер «Ливерпуля» Клопп — о финансовых нарушениях «Ман Сити»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп, ранее работавший в «Ливерпуле», высказался о ситуации с нарушением «Манчестер Сити» финансовых правил английской Премьер‑лиги.

«Конечно, я слышал об этом, но не придавал этому большого значения. Могу только ждать и смотреть. У меня огромное уважение к Пепу Гвардиоле и стилю футбола «Манчестер Сити». Они играли в фантастический футбол и были для нас соперником высшего класса. Если какие-то санкции и будут выписаны, я к этому никакого отношения не имею. Подожду и посмотрю. Я далёк от того, чтобы готовиться к титулу или чему-то в этом роде. Меня абсолютно устраивает то, чего мы добились в «Ливерпуле». Мы тяжело сражались на поле. Больше ничего не могу сказать об этом, потому что не знаю деталей и не интересуют меня они», — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 эпизодов. Обвинения касаются предоставления недостоверной финансовой информации, выплат игрокам и тренерам, а также несоблюдения требований финансового контроля.