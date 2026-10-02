Казахстан — Молдавия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига C), в котором встретятся сборные Казахстана и Молдавии. Игра пройдёт на стадионе «Астана Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В следующем туре группового этапа Казахстан встретится с Фарерскими островами 6 октября, а Молдавия в этот же день проведёт матч со Словакией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

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