15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Казахстан — Молдавия: во сколько начало матча 3-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

Казахстан — Молдавия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 2 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига C), в котором встретятся сборные Казахстана и Молдавии. Игра пройдёт на стадионе «Астана Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги наций Казахстан — Молдавия в России принадлежат Okko.
Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 3. 3-й тур
02 октября 2026, пятница. 17:00 МСК
Казахстан
Окончен
1 : 2
Молдавия
0:1 Клещенко – 45+1'     0:2 Попеску – 50'     1:2 Алип – 64'    

В следующем туре группового этапа Казахстан встретится с Фарерскими островами 6 октября, а Молдавия в этот же день проведёт матч со Словакией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
Материалы по теме
Видео
Эффектный гол Казахстана — в видеообзоре матча Лиги наций со Словакией

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android