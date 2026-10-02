Венгрия — Грузия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига В), в котором встретятся сборные Венгрии и Грузии. Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Срджан Йованович из Сербии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В следующем туре группового этапа Венгрия встретится с Украиной 5 октября, а Грузия в этот же день проведёт матч с Северной Ирландией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

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