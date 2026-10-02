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Франция — Италия: во сколько начало матча 3-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию

Франция — Италия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 2 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А), в котором встретятся сборные Франции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги наций Франция — Италия в России принадлежат Okko.
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 3-й тур
02 октября 2026, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
1 : 1
Италия
1:0 Олисе – 55'     1:1 Бастони – 68'    
Удаления: Юпамекано – 85' / нет

В следующем туре группового этапа Франция встретится с Бельгией 5 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Турцией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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