Франция — Италия: во сколько начало матча Лиги наций, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 октября, состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги наций (Лига А), в котором встретятся сборные Франции и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени. В качестве главного арбитра встречи выступит Хесус Хиль Мансано из Испании. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Okko.

В следующем туре группового этапа Франция встретится с Бельгией 5 октября, а Италия в этот же день проведёт матч с Турцией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

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